Cachorro de Anitta se assusta com fogos, cava buraco e é resgatado

Charlie foi resgatado com um ferimento no focinho - (crédito: Reprodução / Instagram )

A comemoração de Natal de Anitta não ocorreu do jeito que a artista esperava. Charlie, o cachorro da cantora, se assustou com fogos de artifícios disparados nesta quarta (25/12) e cavou um buraco na fundação da mansão de Anitta do qual não conseguiu sair.

O cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), por meio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS). O desespero da artista e do cachorro foi registrado nas redes sociais de Anitta.

As autoridades foram acionadas após a família de Anitta buscar pelo cão de manhã e de madrugada e perceber que o buraco que Charlie cavara acessava a fundação da casa. Segundo os bombeiros, a operação exigiu habilidade e precisão para garantir a segurança do animal, que foi resgatado com leves ferimentos no nariz.

Anitta relata que conduziu o cão para a saída por meio de meditações e energias positivas, ao som da ‘playlist de meditação para cachorros’, para que os bombeiros conseguissem alcançá-lo. Charlie recebeu atendimento veterinário e está bem.

“Eu sabia que esse Natal seria inesquecível e emocionante. Mas não sabia que seria tanto. Hoje a palavra que me define é gratidão a TUDO. Tudo é perfeito da maneira como é”, Anitta diz nas redes sociais.