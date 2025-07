Reconhecimento facial no Mané Garrincha será usado em Vasco x Botafogo

O Estádio Nacional de Brasília agora contará com um sistema de reconhecimento facial. O equipamento passou por uma vistoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), nesta quarta-feira (2/7), e será utilizado pela primeira vez em 12 de julho, durante a partida entre Vasco e Botafogo, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. A medida cumpre a Lei Geral do Esporte, que estabelece um prazo de dois anos para a adaptação das arenas esportivas à nova tecnologia.

Leia também: Histórico impede acordo de Bruno Henrique com MPDFT por denúncia de fraude esportiva

A inspeção, que contou com a participação de técnicos, engenheiros e profissionais de segurança da concessionária, incluiu testes práticos com as catracas integradas ao sistema de bilhetagem. "Esse é o resultado de um trabalho intenso nos últimos meses para garantir a segurança em grandes eventos e partidas de futebol no Distrito Federal", afirmou o procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios do MPDFT atua em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e outros órgãos, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Detran, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal. Além de realizar vistorias em estádios, a comissão fiscaliza eventos esportivos para assegurar o cumprimento da Lei Geral do Esporte.