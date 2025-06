MPDFT denuncia envolvidos no latrocínio de morador do Recanto das Emas

Os quatro homens envolvidos no latrocínio ocorrido na madrugada da segunda-feira (23/6) no Recanto das Emas foram denunciados e tiveram prisão preventiva requerida pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) nesta quarta-feira (25/6).

João Vitor Gomes de Araújo, de 23 anos, Yuri Fernandes Brito, 36, e Marcelo dos Santos Lopes, 34, assaltaram Alex Matos da Silva, 21, que foi esfaqueado durante o crime e morreu no local. A vítima teve sua bicicleta roubada, que foi vendida a Valteci Mendes de Morais, 63, que é acusado de receptação.

O MPDFT fundamentou os pedidos de prisão preventiva na gravidade do latrocínio e na morte violenta da vítima. Além disso, todos os denunciados possuem antecedentes criminais. João Vítor estava em prisão domiciliar no momento do latrocínio, Yuri tem antecedentes criminais por furto qualificado e estava em liberdade provisória, Marcelo Lopes possui condenação anterior por furto qualificado. Valteci Morais também possui antecedentes criminais, que não foram divulgados.

Entenda o caso

Por volta das 3h30 da madrugada de segunda-feira (23/6), Alex Matos da Silva, 21, foi abordado por João Vitor Gomes de Araújo, 23 anos, Yuri Fernandes Brito, 36, e Marcelo dos Santos Lopes, 34. Os homens tinham como objetivo roubar o celular da vítima, que resistiu e foi esfaqueada, morrendo no local. Antes de sua morte, porém, o jovem, que foi atendido por policiais que estavam em patrulha, informou ter sido vítima de latrocínio e ter tido a bicicleta roubada.

Durante a manhã, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu os três denunciados envolvidos no crime, após um deles, João Vitor, ter sido levado pela própria mãe ao local do latrocínio para confessar sua autoria. Ainda na segunda-feira, os policiais prenderam também Valteci Mendes de Morais, 63, que teria comprado a bicicleta de Alex, avaliada em mais de R$ 1000 por apenas R$ 110. Ao abordar o homem, que atuou como receptor, ele já havia desmontado o veículo e pintava as peças para revender.