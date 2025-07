Cobrança do estacionamento da Rodoviária do Plano Piloto começa no domingo

31/05/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Cobrança do Estacionamento na Rodoviária começa a valer neste domingo(6/7) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A cobrança pelo uso do estacionamento da Rodoviária do Plano Piloto terá início a partir deste domingo (6/7). Na primeira etapa, apenas as vagas localizadas próximas ao Conic e na plataforma superior, voltadas para o Setor de Diversões Sul, serão tarifadas. O valor será de R$ 7 por hora.

O pagamento poderá ser feito por PIX, cartão de débito ou crédito, nos terminais de autoatendimento instalados no local, ou por meio do aplicativo Atlas Park, disponível para celulares.

As demais áreas do estacionamento passarão a ser tarifadas nos próximos dias, com aviso prévio à população. Quando toda a área estiver coberta pela cobrança, os valores praticados serão:



•R$ 12 por hora nas vagas atrás da Rodoviária, próximas ao Conjunto Nacional;

•R$ 7 por hora nas áreas próximas ao Conic e na plataforma superior.

Todos os veículos estacionados estarão cobertos por seguro. Haverá também planos diários e mensais. A população pode acompanhar novas atualizações diretamente no local e nos canais de informação da concessionária.