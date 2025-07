Trânsito sofre alterações devido a eventos no fim de semana

Em razão de eventos esportivos e culturais que serão promovidos de sexta-feira (4/7) a domingo (6/7), as equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizarão intervenções no trânsito da Asa Sul, Eixo Monumental e Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES).

Asa Sul

No domingo (6/7), devido às gravações do filme Marcos e Arnaldo, que ocorrerão na altura da Quadra 506 da Asa Sul, o Detran-DF fará alterações no trânsito das vias W3 e W2 Sul.

As equipes de fiscalização do Detran-DF realizarão intervenções no trânsito (foto: Arte: Detran-DF)

A partir das 12h30, a via W3 Sul, sentido sul-norte, na altura da Biblioteca Demonstrativa de Brasília, será interditada. O acesso à via W2 Sul, na altura do Comper, também será fechado, assim como o cruzamento da W3 Sul, próximo ao Cartório JK.

As equipes de fiscalização do Detran-DF realizarão intervenções no trânsito (foto: Arte: Detran-DF)

Na via W3 Sul, sentido norte-sul, a interdição ocorrerá na altura da Quadra 705 Sul e o fluxo de veículos será desviado para a via W4 Sul. Durante o evento, os agentes do Detran-DF atuarão na região para garantir a segurança viária. A previsão é que as interdições ocorram até as 16h30.

Eixo Monumental – Eco Run 7

Neste domingo (6/7), em razão da Eco Run 7, o Detran-DF fará interdições no Eixo Monumental. O evento esportivo contará com percursos de 5 km e 10 km. A largada e a chegada ocorrerão na Praça do Palácio do Buriti. Os corredores seguirão pela via N1, viaduto Renato Russo e pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), retornando antes do acesso à via Estrutural.

As equipes de fiscalização do Detran-DF realizarão intervenções no trânsito (foto: Arte: Detran-DF)

A partir das 6h30, os agentes de trânsito farão a interdição de três faixas da via N1 próximas ao canteiro central, entre o Palácio do Buriti até o viaduto Renato Russo. As demais faixas permanecerão liberadas para o tráfego de veículos.

As equipes de fiscalização do Detran-DF realizarão intervenções no trânsito (foto: Arte: Detran-DF)

A via EPIA será interditada na altura da saída do viaduto Renato Russo. O fluxo de veículos oriundo do viaduto seguirá no sentido Shopping Popular. Na via S1, será realizada a interdição das três faixas próximas ao canteiro central, entre a Praça do Cruzeiro e a Praça do Buriti. A previsão é que as interdições ocorram até o meio-dia.

Eixo Monumental – Corridona