Celina Leão participa de formatura do Qualifica DF Móvel no Riacho Fundo II

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, participa da cerimônia de formatura dos alunos da 8ª etapa do 3º ciclo do programa Qualifica DF Móvel, nesta sexta-feira (4/7). O evento é realizado no Quadradão Cultural, no Riacho Fundo II, e reúne formandos, autoridades locais e representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal.

Durante a cerimônia, Celina Leão destaca a importância do projeto para a vida das pessoas que optaram pela capacitação profissional. “É uma grande oportunidade ver as pessoas que estão tomando um passo decisivo pela qualificação”. Além disso, a chefe do Buriti afirma que acredita no poder da educação, e reforça que o Governo do Distrito Federal qualificou mais de 90 mil pessoas.

O QualificaDF Móvel tem como objetivo proporcionar capacitação e qualificação profissional para pessoas que buscam aprimorar habilidades e aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho. Os cursos oferecidos têm uma carga horária total de 80 horas/aula e são ministradas em dois turnos: matutino, das 8h às 12h, e vespertino, das 14h às 18h.

Alessandra Souza, 51 anos, conta que se formou no curso de cuidador de idoso. Para ela, o momento é de grande realização, uma vez que já começou a colocar em prática o que aprendeu em sala. “Se eu vejo um idoso subindo no ônibus, já quero ajudar. Já comecei a reivindicar os direitos deles”, esclarece.