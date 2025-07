Professor é afastado após agredir aluno no Guará

Um professor do Centro Educacional (CED) 03 do Guará foi a afastado, pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) após agredir um aluno.

Segundo a pasta, a Coordenação Regional de Ensino do Guará informou ter prestado, nesta sexta-feira (4/7), atendimento à vítima e sua família.

Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) repudia de forma categórica qualquer ato de violência nas unidades de ensino. É inadmissível que situações como a registrada no Centro Educacional (CED) 03 do Guará, envolvendo um professor e um estudante, ocorram no ambiente escolar.

Ao tomar conhecimento do caso, a Coordenação Regional de Ensino (CRE) do Guará determinou o afastamento imediato do servidor e encaminhou o caso para a Corregedoria da Secretaria de Educação do DF, onde este será apurado por meio de Processo Sigiloso, nos termos da Instrução Normativa nº 02 de 2021 da CGDF.

A CRE do Guará informou ainda que o estudante e sua família foram atendidos pela equipe gestora da escola nesta sexta-feira (4).

A Secretaria destaca que adotará todas as medidas disciplinares e legais cabíveis, com a celeridade necessária, para que episódios dessa natureza não se repitam.

A Pasta reforça seu compromisso com a promoção de um ambiente seguro, acolhedor e respeitoso para todos os estudantes e profissionais da educação."