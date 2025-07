PMDF reabre licitação para compra de câmeras corporais

A empresa contratada deverá fornecer as câmeras corporais portáteis com suportes para o fardamento, entre outros itens - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Polícia Militar (PMDF) reabriu o processo licitatório para contratação de uma empresa especializada que fornecerá as câmeras corporais a serem usadas pelos PMs. A medida, segundo a corporação, representa um avanço significativo no projeto de fortalecimento da segurança pública, da transparência institucional e da proteção dos direitos dos policiais e da sociedade.

O pregão eletrônico, com valor estimado em R$ 22 milhões, estava suspenso desde 2023. No mês passado, o Tribunal de Contas (TCDF) decidiu pelo retorno. A empresa contratada deverá fornecer as câmeras corporais portáteis com suportes para o fardamento, licenças de uso ilimitadas, banda de rede para upload dos arquivos, acionamento remoto e possibilidade de transmissão ao vivo via rede LTE.

Também está previsto o armazenamento em nuvem com gerenciamento por meio do Sistema de Controle e Gestão de Evidências (SCGE), atendendo a critérios modernos de governança digital e cadeia de custódia de provas. As empresas interessadas podem enviar propostas até 16 de junho.