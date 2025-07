Filiados do PT vão às urnas no DF para eleger direção partidária neste domingo

O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza, neste domingo (6/7), a etapa nacional do Processo de Eleições Diretas (PED 2025) em todo o país. A votação vai definir os novos dirigentes da sigla nos níveis municipal (ou zonal, no caso do Distrito Federal), estadual e nacional, incluindo o próximo presidente nacional do partido. Na capital, a votação foi organizada por zonas, com urnas distribuídas em escolas públicas e sedes do partido.

Cerca de 3 milhões de filiados estavam aptos a votar em mais de 3 mil cidades brasileiras. No Plano Piloto, por exemplo, 3.870 estavam aptos a votar, segundo o presidente zonal José Wilson. A votação começou às 9h da manhã e vai até as 17h.

"Estamos com cinco candidatos à presidência zonal e cinco chapas concorrendo. A apuração começa logo após o fim da votação e acreditamos que até as 20h já tenhamos o resultado local. No entanto, o resultado distrital depende da finalização da contagem em todas as regiões”, explicou ao Correio.

Durante a manhã, no prédio da Central Única dos Trabalhadores (CUT-DF), o processo eleitoral foi conduzido com tranquilidade. Ao chegar, os eleitores se identificavam, recebendo a cédula rubricada e depositando o voto em urnas após passarem por cabines individuais.

Para a servidora pública Thelma Mello, de 52 anos, participar do PED é essencial para fortalecer a democracia interna. “É muito importante escolhermos nossos representantes nesse que é o maior partido de esquerda da América Latina. Aqui o processo é respeitoso, pacífico, e no fim estamos todos do mesmo lado, lutando por justiça social e igualdade", disse.

Outro filado do partido que esteve presente na votação foi o empreendedor Cleber de Sousa Ramos, 45, que também celebrou a participação. “Não é a primeira vez que venho, mas desta vez tudo está mais organizado. Temos a oportunidade de dialogar com os candidatos, ouvir as propostas e participar ativamente. Isso é maravilhoso", enfatizou.

Locais de votação das zonais DF

Samambaia

EC 419 - Escola Classe QS 419, AE 01

72325-520 – Samambaia Norte DF

Santa Maria

CED 310 - Centro Educacional QR 310 CL 310

72510-500 – Santa Maria DF

São Sebastião

CAIC Unesco - Centro de Atenção Integral à Criança, Quadra 05, conjunto A, AE

71691-047 – São Sebastião DF

Sobradinho

CEF 03 - Centro de Ensino Fundamental, Quadra 06 AE 02

73025-660 – Sobradinho DF

Taguatinga

CEMAB - Centro de Ensino Médio Asa Branca, QSA 03/05, AE 01

72015-034 – Taguatinga Sul DF

Vicente Pires

EC 02 - Escola Classe

72110-800 – Vila São José – Vicente Pires DF

Paranoá/Itapoã

CEDEP - Centro de Cultura e Desenvolvimento, Quadra 09, conjunto D, AE

71571-004 – Paranoá DF

Planaltina/Arapoanga

CEE 01 - Centro de Ensino Especial, Setor Educacional, lote 01

73310-100 – Planaltina DF

Plano Piloto/Lago Sul/Vila Telebrasília/Vila Planalto

CUT DF - SDS, Ed. Venâncio V, loja 04 - Subsolo CONIC

70393-904 – Asa Sul – Plano Piloto DF

Recanto das Emas

CEF 101 - Escola de Ensino Fundamental, Quadra 101, lotes 01 e 02

72600-133 – Recanto das Emas DF

Riacho Fundo I

IFB - Instituto Federal de Brasília, Av. Cedro, AE 15, QS 16

71826-006 – Riacho Fundo I DF

Riacho Fundo II

EC 01 - Escola Classe QC 04, Área Especial 1/2

71882-168 – Riacho Fundo II DF

Estrutural

Sede da Zonal, Quadra 04, conjunto 15, lote 05 – 3º andar

71261-530 – Setor Leste – Estrutural DF

Gama

CEM 01 - Centro de Ensino Médio EQ 18/21, AE

72460-180 – Setor Leste – Gama DF

Guará

EC 05 - Escola Classe QE 20, AE K

71015-117 – Guará I DF

Jardim Botânico

CED - Centro Educacional (em frente à quadra 4)

71687-380 – Jardins Mangueiral – Jardim Botânico DF

Lago Norte/Varjão

CED - Centro Educacional CA 02, lote 24

71503-502 – Lago Norte DF

Núcleo Bandeirante/Park Way

Sede da Zonal - 3ª Avenida, lote 1.500B, loja 01

71720-500 – Núcleo Bandeirante DF

Águas Claras

CEI - Centro de Educação Infantil, QS 11, conjunto R, AE

71982-130 – Areal DF

Areal/Arniqueira

CEF Vila - Centro de Ensino Fundamental, QS 06, conjunto 430 B, AE

71966-185 – Areal/Arniqueira DF

Brazlândia

CEF 02 - Centro de Ensino Fundamental, Quadra 12, AE 5

72710-650 – Setor Norte – Brazlândia DF

Candangolândia

CEM Júlia Kubitschek - Centro de Ensino Médio, Quadra QRO A, AE 01

71727-200 – Candangolândia DF

Ceilândia

EC 20 - Escola Classe EQNN 02/04

72220-510 – Ceilândia DF

Cruzeiro/Octogonal/Sudoeste

Sede da Zonal - SHCES quadra 1.101, bloco C, loja 88

70658-113 – Cruzeiro Novo DF