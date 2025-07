Procissão fluvial com imagem de Santo Antônio reúne fiéis no Lago Paranoá

Imagem do Santuário Santo Antônio conduzida em procissão fluvial no Lago Paranoá - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Em um momento marcante para a comunidade católica do Distrito Federal, a imagem de Santo Antônio foi conduzida em uma procissão fluvial inédita pelas águas do Lago Paranoá. A passeata partiu do Santuário Santo Antônio, neste domingo (6/7), e teve como objetivo ampliar a evangelização em um dos principais cartões-postais de Brasília.

A programação começou às 8h, com concentração no próprio Santuário (SGAS 911). De lá, a imagem do padroeiro foi levada em uma carreata até o Pontão do Lago Sul, onde chegou por volta das 9h. A partir desse ponto, teve início a etapa mais simbólica do evento, a travessia fluvial até o Clube Naval de Brasília, no Setor de Clubes Sul.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A imagem do padroeiro foi colocada em uma embarcação e seguiu acompanhada por fiéis em outras lanchas e barcos autorizados. O trajeto sobre as águas foi marcado por canções, orações e demonstrações de fé.

Após desembarcar, foi realizada no Clube Naval, reunindo devotos em um ambiente de comunhão religiosa. Além disso, houve a bênção das embarcações presentes, como parte do encerramento da procissão.

Segundo o Santuário, essa foi a primeira vez que a imagem, pertencente ao seu próprio acervo, participou de um ato litúrgico no Lago Paranoá. A expectativa é de que a procissão fluvial se torne parte do calendário anual de atividades religiosas da comunidade.