Motociclista de 31 anos morre em acidente em São Sebastião

Um acidente entre duas motos deixou um homem de 31 anos morto em São Sebastião. O acidente fatal ocorreu no fim da tarde deste domingo (6/7) e mobilizou três viaturas e um helicóptero do Corpo de Bombeiros (CBMDF).

No local, as equipes encontraram duas motos — uma FAN azul, e uma TITAN vermelha — e os dois ocupantes ao chão. O homem de 31 anos, que não teve o nome revelado, apresentava lesões graves e entrou em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar, porém, a vítima não resistiu e morreu.

O segundo condutor, de 32 anos, estava com ferimentos na cabeça e suspeita de luxação no ombro esquerdo. Ele estava consciente, orientado e com sinais vitais estáveis. Após curativos e imobilização, o motociclista foi transportado ao Hospital de Base de Brasília (IHBB). O local ficou aos cuidados da Polícia Militar.