Comandante da PMDF conquista medalha de prata nos Jogos Mundiais de Polícia

A comandante-geral da Polícia Militar do DF (PMDF), Ana Paula Barros garantiu medalha de prata nos 5 mil metros do atletismo na edição de 2025 dos Jogos Mundiais de Polícia e Bombeiros (World Police and Fire Games). A competição ocorre em Birmingham, Alabama (EUA), e terminou neste domingo (6/7).

Até quarta-feira (3/7), as polícias militar, civil, penal e legislativa e bombeiros do DF garantiram 168 medalhas em modalidades distintas. O evento mundial reúne mais de 70 países.

Pelas redes sociais, a comandante da corporação militar demonstrou satisfação ao ficar em segundo lugar. “A expectativa era de ser 23,. Fiz abaixo de 23, mas para mim está bom. Estou feliz. Vim somar com a corporação e quero dizer que não há desculpa para tempo. Arrume um tempo, se cuide, cuide da sua família, da PM, mas se cuide em especial. Cuidando de você, você conseguirá cuidar do outro”, disse Ana Paula ao final da prova.

Jogos

O World Police and Fire Games é considerado o segundo maior evento esportivo do mundo em número de atletas, atrás apenas dos Jogos Olímpicos. São mais de 60 modalidades esportivas, desde o atletismo e natação até provas específicas para bombeiros e policiais, como combate simulado a incêndios, desafios com escadas e resistência física.