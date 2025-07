Homem que tentou atear fogo quatro vezes em casa é procurado pela PCDF

Iran Mendonça Junior é suspeito de quatro tentativas de incêndio com intenção homicida - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um homem, identificado como Iran Mendonça Junior, é procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ele é suspeito de quatro tentativas de incêndio com intenção homicida. O investigado tem um conflito com a vítima, que ajuizou ação trabalhista contra a mãe dele, cobrando verbas salariais. Em razão disso, Iran passou a ameaçá-la e jogou coquetéis molotov contra a casa da vítima, em quatro ocasiões diferentes.

Segundo a PCDF, em todas as tentativas, o autor agiu de madrugada ou no fim da noite. As residências atacadas são próximas e de pequeno porte, o que aumenta o risco de um incêndio de grandes proporções. Apenas danos materiais foram registrados.

A PCDF solicitou a divulgação da imagem do suspeito para ajudar na captura. Canais para denúncias:

O Disque-Denúncia pelo telefone 197, com ligação gratuita e 24 horas

O e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp (61) 98626-1197

O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197