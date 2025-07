MPDFT fará audiência pública sobre a população em situação de rua

A política distrital voltada à população em situação de rua será tema de uma audiência pública aberta ao público convocada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para 26 de agosto. O evento será das 13h30 às 18h30, no auditório da sede da instituição.

O objetivo é assegurar transparência, ampliar a participação social e aprimorar a política distrital, promovendo um espaço de diálogo direto com a sociedade civil e instituições públicas. A iniciativa visa ouvir as demandas sociais e monitorar as ações governamentais voltadas a esse grupo em situação de vulnerabilidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A audiência foi convocada pela Procuradoria-Geral de Justiça e pelo Núcleo de Enfrentamento à Discriminação (NED/MPDFT). A abertura será realizada pelo procurador-geral de justiça, Georges Seigneur, e pela coordenadora do NED, a promotora de justiça Polyanna Silvares.

A programação inclui o detalhamento de estudos técnicos sobre o monitoramento da política pública, realizados pelo NED/MPDFT. Além disso, haverá a apresentação das ações previstas no plano de ação já efetuadas por secretarias e órgãos públicos do Governo do Distrito Federal, demonstradas pelos gestores que comporão a mesa diretora. Também haverá dois blocos de manifestações da comunidade e debates com a mesa diretora.

Os participantes da comunidade poderão se manifestar oralmente, com tempo de até três minutos, ou por escrito, conforme a ordem de inscrição. A ata da audiência e os documentos recebidos serão disponibilizados no portal do MPDFT em até 60 dias após o evento.



A realização da audiência considera o Decreto Distrital nº 33.779/2012, a Lei Distrital nº 6.691/2020 e o Plano de Ação para a Efetivação da Política Distrital para a População em Situação de Rua.