O que você acha da segurança pública do DF? SSP faz pesquisa para ouvir a população

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) inicia nesta segunda-feira (7/7), a Pesquisa Distrital de Segurança, com o objetivo de ouvir a população sobre a sensação de segurança, os serviços prestados pelas forças de segurança e as principais preocupações em relação à criminalidade. O estudo será coordenado pela Subsecretaria de Gestão da Informação, liderada pelo subsecretário George Couto, e faz parte da estratégia do Governo do DF para aprimorar as políticas públicas com base em dados e evidências.

A pesquisa será realizada em cerca de 20 mil domicílios, distribuídos pelas 35 regiões administrativas e 370 microrregiões do Distrito Federal. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, a proposta é identificar as demandas específicas de cada localidade para direcionar ações mais efetivas e aumentar a sensação de segurança da população. “Não basta reduzir os índices criminais; é fundamental que as pessoas se sintam seguras no seu cotidiano”, destacou.

Os entrevistadores estarão uniformizados e identificados com crachá e carta de apresentação contendo QR Code, por meio do qual a população poderá confirmar a autenticidade do pesquisador. Além disso, o Centro de Comando e Controle da SSP acompanhará em tempo real o andamento das visitas para garantir a segurança dos moradores e a integridade da pesquisa.

Segundo George Couto, a iniciativa amplia o olhar técnico sobre a segurança pública no DF, indo além dos dados oficiais, como boletins de ocorrência e chamadas de emergência. “Essa nova camada de informação nos permitirá particularizar o atendimento e compreender melhor as percepções e necessidades de cada microrregião, respeitando as realidades locais”, explicou.

A expectativa é que até 120 pesquisadores estejam envolvidos ao longo do segundo semestre, com os resultados finais sendo consolidados a partir de janeiro de 2026. O estudo também avaliará a confiança da população nas instituições de segurança pública, ajudando a orientar o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos.

A SSP reforça que a participação da população é essencial para o sucesso da iniciativa. Ao abrir as portas aos pesquisadores, o cidadão contribui diretamente para a construção de uma segurança pública mais próxima, eficiente e sensível às necessidades de cada comunidade.