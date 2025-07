DF tem temperatura amena e baixa umidade nesta terça

Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode atingir os 90% durante a parte da manhã, mas à tarde, a porcentagem cai para 25 - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press. Previsao do tempo. Memorial JK.)

A previsão do tempo para esta terça-feira (8/7), no Distrito Federal, é de temperatura máxima entre 24?°C e 25?°C, sem chance de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Conforme explica a meteorologista, Lady Custódio este período de seca é marcado por uma atmosfera mais estável, o que influencia na não ocorrência de chuvas.

A especialista ainda destaca que para haver precipitação é necessário a existência de "algum tipo de frente fria que possa avançar". Porém, Custódio afirma que "as (frentes frias) que estão tendo ultimamente estão indo para o oceano", o que contribui para o tempo seco e baixa umidade.

A mínima temperatura registrada, nesta manhã, foi de 11?°C, na região do Plano Piloto. A meteorologista aponta que a sensação térmica não foi tão baixada, pois "não teve muito vento, então acaba que não fica tão baixa (a temperatura)". Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode atingir os 90% durante a parte da manhã, mas à tarde, a porcentagem cai para 25.

Custódio afirma que "é um período em que a umidade é muito baixa, o que pode trazer risco à saúde, como também, ao meio ambiente". A meteorologista adverte para os cuidados necessários para a época de seca, principalmente, a prevenção de queimadas. "Tem gente que utiliza este período para limpar o terreno com fogo, o que deve ser evitado, pois ele pode se alastrar devido à secura das plantas", esclarece Custódio.