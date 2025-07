Carreta carregada de cimento capota na BR-020, sentido Planaltina

A dinâmica do capotamento está sendo investigada. O local do acidente ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma carreta carregada de cimento tombou às margens da BR-020, no sentido Planaltina-DF, na noite desta segunda-feira (7/7).

As equipes de socorro do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram o veículo virado fora da pista. O condutor da carreta, um homem de 38 anos, foi atendido pelos bombeiros. Ele apresentava cortes profundos na cabeça e no queixo, além de dores na mão direita.

Após os procedimentos de protocolo de trauma, o motorista foi transportado em estado estável para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS). A dinâmica do capotamento está sendo investigada. O local do acidente ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).