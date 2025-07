Traficantes transformaram Samambaia em depósito de drogas da região Norte

Traficantes transformaram casas de Samambaia em estoque de cocaína que saiu do Norte do país - (crédito: Material cedido ao Correio)

A investigação da Polícia Civil do DF (PCDF) que desmantelou uma logística de transporte e distribuição de drogas oriundas da região Norte do país revelou os cabeças por trás do esquema criminoso. A operação Irmãos foi desencadeada na manhã desta terça-feira (8/7) pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) e 3ª Promotoria de Entorpecentes do Ministério Público (MPDFT) e resultou no cumprimento de 51 mandados de prisão e 70 de busca e apreensão.

O Correio obteve acesso a documentos que mostram quem estaria capitaneando a rede de armazenamento e distribuição de cocaína na capital federal. Igor Filipe Silva Araújo e Matheus Araújo Nunes são parceiros e gerenciam casas em Samambaia usadas como depósitos para as cargas de drogas vindas de Rondônia. Os dois fazem o papel de distribuidores e articuladores com os fornecedores.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Igor e Matheus mantinham contato direto com Rodrigo Mingardo e Thiago de Souza, moradores de Rondônia e fornecedores. Eram eles que também articulavam o meio de transporte dos entorpecentes. De acordo com o delegado à frente do caso, o grupo usava da discrição para escapar da polícia. Uma das estratégias era o uso de carros populares. “Eles perceberam que usar carros comuns e simples não chamava tanto a atenção das forças de segurança e era uma vantagem para se safar.”

Wilker Pereira de Oliveira, outro nome importante na investigação, era quem adaptava os veículos para o transporte da droga. Numa expertise técnica, criava fundos falsos quase imperceptíveis no interior do veículo. Esses espaços cabiam cargas grandes de entorpecentes.

Operação

O ponto de virada da investigação ocorreu no final de janeiro deste ano, com a prisão Diogo Aparecido Barbosa Santos. Ele foi detido com R$ 1 milhão em cocaína dentro do carro, na BR-060. Diogo vinha de Goiânia (GO) e atuava na célula como “mula” — transportador de drogas. À época, o Correio revelou que Diogo se infiltrou entre policiais para colher informações privilegiadas. Criou grupos com agentes de segurança pública do DF e Entorno no WhatsApp e usava as redes sociais para estreitar vínculos com autoridades.

Além de apresentar-se como policial penal, Diogo se dizia PM de Goiás e segurança de autoridades. Mas as falsas identidades faziam parte de um engenho criminoso de fornecimento, transporte, armazenamento, distribuição de drogas e lavagem de dinheiro, com táticas de ocultação e evasão.

Desde 2023, a rede à qual Diogo pertence entrou no radar da polícia. Entre 19 de agosto de 2024 e 27 de janeiro deste ano, a Cord apreendeu mais de 80kg de drogas e prendeu nove integrantes da quadrilha em cinco operações. Esses flagrantes foram decisivos para mapear a cadeia de comando do grupo.

Com a droga no DF, entrava em cena a estrutura de distribuição aos pequenos traficantes da capital. Entre os alvos da operação estão criminosos donos de distribuidoras de bebidas e restaurantes usados para a comercialização dos entorpecentes. Eloísio Sebastião dos Santos é um dos nomes identificados pela polícia. Ele é tido como investidor e sócio da quadrilha. Operar atrás das cortinas é uma estratégia do criminoso, revelaram as investigações. Eloísio cumpre pena em regime domiciliar e, por isso, segundo a polícia, atua de longe numa espécie de financiador — investe e acompanha a execução das atividades do grupo.

Veja os cargos e funções dos investigados na organização criminosa

Cúpula

Igor Filipe Silva Araújo – Líder da organização, atua como distribuidor e proprietário de imóveis utilizados no tráfico. É o centro de conexões e decisões do grupo.

Matheus Araújo Nunes – Concunhado de Igor, parceiro direto no esquema. Distribuidor e proprietário de distribuidora de fachada.

Kelly Morgana – Companheira de Igor e cunhada de Matheus. Tem papel estratégico: atua na logística e nas finanças da organização.

Logística, Armazenamento e Transporte

Iago Silva Araújo – Irmão de Igor, atua como distribuidor. Possui histórico de violência doméstica.

Gustavo Henrique Milhomem Ferreira – Transportador e traficante. Foi preso com grande quantidade de drogas em seu apartamento, usado como depósito. Recebia transferências bancárias de Davi Basílio.

Dayane Rodrigues de Lima Dourado – Companheira de Gustavo. Morava com ele no "apartamento-depósito". Suas digitais foram encontradas em embalagens de drogas.

Diogo Aparecido Barbosa Santos – Transportador, usava identidade falsa de policial. Armazenava drogas em casa e na garagem. Infiltrado em grupos policiais do WhatsApp.

Breno Queiroz de Alencar – Braço operacional de Igor. Já foi preso duas vezes transportando drogas.

Lucas Cassimiro Gomes do Nascimento – Irmão de Letícia (esposa de Iago), também preso com Breno durante transporte.

Victor Eduardo – Ajudante de Igor. Traficante, viajou com Igor, Brenda e Lorrana. Foi visto com armas e drogas.

Thyago Henrique Soares Cavalcante – Morava em um dos esconderijos e andava com Igor.

Rogério Damaceno Machado – Dono de transportadora em Goiás. Atuação direta no transporte interestadual de drogas.

Jefferson Costa da Silva – Dono de outra transportadora em Goiás, recebeu valores de Matheus Araújo.

Enisson Crus de Souza – Preso transportando drogas de Porto Velho para Goiás.

Maria Elida Lopes de Matos – Presa com Enisson. Teria sido a responsável por convencê-lo a transportar a carga.

Nilson de Oliveira Cuellar – “Correria” de Tiago Brito. Preso com Romildo e Angélica em transporte de drogas.

Operações Financeiras e Laranjas

Fernanda – Prima de Igor. Atua como laranja em registros de CNPJs e titular de linhas telefônicas.

João Paulo Felix Soares – Outro laranja. Linhas de Igor, Kelly e Matheus estavam em seu CPF. É o titular da conta de luz do depósito.

Victor Guilherme dos Santos – Subordinado e laranja financeiro de Tiago Brito.

Marcelo Luiz Ferreira dos Santos – Dono de mercado em Rondônia, aparece como beneficiário financeiro.

Fabiano Santos Toledo – Principal operador financeiro da Orcrim. Movimentou milhões para o grupo.

Helton Fabio Sampaio Ferreira – Recebeu repasses de alvos do DF. É proprietário de empresa.

Wesley Pires Sousa – Emprestou veículo para Tiago Brito e aparece como beneficiário de transferências.

Anne Karolyne Magalhães Mello – Mulher de Júlio Cesar. Suas contas eram usadas para lavagem de dinheiro.

Talita Silva Marques – Casada com Gerlan, criou CNPJ vinculado à distribuidora de Ricardinho.

Produção, Preparo e Distribuição de Drogas

Wilker Pereira de Oliveira – Responsável por “produzir os entorpecentes nos veículos” e repassar os carros à Orcrim.

Gilmar Nazare Marcal dos Santos (Zoi) – “Operário” de Wilker, realizava entregas.

Luiz Leonardo da Silva Costa – Funcionário de Igor e Matheus. Foi preso na Distribuidora Araújo e assumiu a culpa para proteger os chefes.

Bruno Amaral de Lima – Recebia drogas de Diogo Barbosa e atuava como motoboy distribuidor.

Núcleo Feminino da Organização

Lorrana Carvalho da Silva – Traficante e dona de distribuidora. Parceira de Brenda e envolvida com Igor.

Loyane Carvalho da Silva – Irmã de Lorrana, atua nas vendas.

Brenda Nunes Pereira – Ex de Igor. Mora com Lorrana e tem envolvimento direto com o tráfico.

Daiane Alves de Oliveira – Casada com Wilker. Envolvida na logística de entrega de drogas.

Angélica Lopes Muniz – Esposa de Romildo. Foi presa com ele durante transporte interestadual de drogas.

Fornecedores da Rota Norte

Romildo Mingardo Júnior – Fornecedor e transportador de drogas de Rondônia. Preso com grande quantidade.

Tiago de Souza Brito – Fornecedor de RO, foi hospedado no apartamento de Igor.

Ricardo Filipe Almeida da Silva (Ricardinho) – Traficante e fornecedor. Dono de distribuidora e restaurante usados para lavar dinheiro.

Júlio Cesar França Amorim – Traficante e contato de Ricardinho. Lavava dinheiro com uso das contas da esposa.

Jefferson Teixeira Luz Brito – “Braço direito” de Eloísio, parceiro de Alex Jonatha. Condenado por tráfico.

Alex Jonatha Oliveira da Silva – Ex-dono da distribuidora Altas Horas. Parceiro de Jefferson.

Gleydson Pereira de Oliveira – Dono de “boca” de fumo, sobrinho de Igor, parceiro de Ricardinho.

Iraldi Nunes Machado Júnior – Recebeu carros da Orcrim por meio de Wilker. Já foi citado como possível chefe de Igor.