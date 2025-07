Projeto percorre escolas do DF com apresentações sobre sustentabilidade

A apresentação "Papo de Lixo" vai passar por 16 instituições de ensino, com temas de educação ambiental para crianças - (crédito: Divulgação)

O projeto Papo de Lixo — Caravana pela Sustentabilidade é uma iniciativa que une teatro, educação e conscientização ambiental para estudantes da rede pública de ensino. Com 16 apresentações do espetáculo Papo de Lixo, a ação ocorre durante os meses de julho e agosto em escolas do Recanto das Emas e Riacho Fundo I e II, para crianças dos anos iniciais.

O espetáculo Papo de Lixo aborda temas como a preservação do meio ambiente, coleta seletiva, destinação correta dos resíduos e o bioma do cerrado, com foco em entender a importância de práticas sustentáveis e dos profissionais da limpeza pública.

Além das apresentações teatrais, o projeto distribuirá cartilhas educativas que destacam os conceitos abordados na peça, facilitando o entendimento e estimulando a prática de ações sustentáveis entre os estudantes.

CRONOGRAMA:

08/07 - Escola Classe Verde Riacho Fundo Inn

11/07 - Centro de Ensino Fundamental 602 Recanto das Emas

14/07 - Centro de Ensino Fundamental 102 Recanto das Emas

15/07 - Centro Educacional Fundamental 801

04/08 - Centro de Ensino Fundamental 103

05/08 - Escola Classe Ruralzinha

08/08 - Centro de Ensino Fundamental 101

11/08 - Escola Classe Kanegae