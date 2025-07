Teatro, oficinas e batalhas de rima movimentam Taguatinga no fim de semana

O Mercado Sul Vive, em Taguatinga, será palco de muita arte, música e cultura entre sábado (12/7) e domingo (13/7) com a chegada do Circuito Rua Viva. O evento, gratuito e aberto ao público, leva teatro de rua, oficinas, batalhas de rima e shows para o coração da cidade, reunindo mais de 30 artistas locais, muitos deles das periferias do DF.

A programação começa no sábado (12/7), às 14h, com a Oficina de Acessibilidade para agentes culturais, ministrada por Letícia Amarante. Às 19h, o espetáculo A Batalha do Portal mistura fantasia e crítica social ao contar a história de famílias em disputa por um portal mágico. O encerramento da noite fica por conta do grupo As Sambadeiras de Roda, às 21h.

No domingo (13/7), a oficina de acessibilidade será realizada novamente das 14h às 17h. Às 17h, o microfone esquenta com a batalha de rima A Batalha do Grude, seguida, às 18h, pelo espetáculo Umbigo do Infinito, que mergulha o público em uma jornada poética de cura e autodescoberta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Circuito Rua Viva é uma realização do Coletivo Truvação e da Ventoinha Produções, com apoio do FAC-DF, e faz parte de um projeto itinerante que leva cultura a diferentes regiões do Distrito Federal ao longo do mês de julho.