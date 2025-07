Flipar Quanto custa viver de aluguel nas capitais brasileiras; veja o ranking A cidade de São Paulo é a mais cara entre as capitais brasileiras para se viver de aluguel, de acordo com dados divulgados pelo FipeZAP em março de 2025, que traz o índice de preços de imóveis residenciais e comerciais no país. Por Flipar

Diogo Moreira/Governo do Estado de São Paulo