Feira de brechós movimenta Ceilândia com moda sustentável e shows gratuitos

Feira de brechós movimenta Ceilândia com moda sustentável, oficinas e shows gratuitos - (crédito: Material cedido ao Correio )

A Praça da Estação do Metrô de Ceilândia Centro será tomada por cores, criatividade e consciência ambiental neste sábado (12/7), com a realização da Feira de Brechós Remoda. O evento, gratuito, reunirá mais de 60 expositores, com peças a partir de R$ 5, e promete transformar o local em um verdadeiro festival de moda circular e arte urbana.

Com o objetivo de promover o consumo consciente, valorizar o trabalho artesanal e incentivar práticas de sustentabilidade na moda, o Remoda vai além da feira de roupas, acessórios e peças vintage. A programação inclui desfiles de moda autoral, concurso de moda sustentável para estudantes de escolas públicas e privadas, além de oficinas de customização com a produtora cultural Jane Alves.

Durante todo o dia, o público poderá participar de rodas de conversa, como o bate-papo com a idealizadora do evento, Rafaela Fernandes, além de curtir a discotecagem dos DJs Fellet, Ocimar e Tânia. O encerramento contará com um pocket show dos artistas Rivas e Ravel.

Um dos pontos altos da programação será o desfile colaborativo assinado por Rafaela e pela designer Rosangela Moreira Buerger, que contará com intervenção artística ao vivo do grafiteiro Rivas, referência na cena cultural do Distrito Federal.

Mais do que uma feira, o Remoda se consolida como um festival cultural inclusivo, que conecta moda, arte, sustentabilidade e gastronomia em um espaço público e democrático. A iniciativa conta com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Serviço

Remoda — Festival de Moda Circular

Local: Praça da Estação do Metrô – Ceilândia Centro

Data: 12 de julho (sábado)

Horário: Das 11h às 18h

Entrada gratuita

Instagram: @remoda._

Programação

11h às 18h – Feira de brechós, praça de gastronomia e DJs: Fellet, Ocimar e Tânia

14h – Workshop de customização com Jane Alves + Roda de conversa com Rafaela Fernandes

16h – Desfiles autorais (Remoda e Maktub)

Concurso de moda sustentável com estudantes



Saiba Mais Cidades DF Soníria Campos; conheça a nova desembargadora eleita pelo Tribunal de Justiça do DF

Soníria Campos; conheça a nova desembargadora eleita pelo Tribunal de Justiça do DF Cidades DF Motorista se fere ao colidir com ônibus em frente ao CasaPark

Motorista se fere ao colidir com ônibus em frente ao CasaPark Cidades DF Soníria Campos Rocha D'Assunção é eleita nova desembargadora do TJDFT