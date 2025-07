Soníria Campos; conheça a nova desembargadora eleita pelo Tribunal de Justiça do DF

Eleita desembargadora do TJDFT, Soníria Campos tomou posse como membro titular do TRE-DF em janeiro deste ano - (crédito: Divulgação/TJDFT)

Eleita desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) durante sessão do Pleno, nesta terça-feira (8/7), a juíza Soníria Campos Rocha D'Assunção é natural de Brasília.

A magistrada formou-se em direito pela Associação de Ensino Unificado do DF (AEUDF) e ingressou na magistratura em 1995. Antes de ser escolhida por meio de uma lista tríplice exclusivamente feminina para promoção ao cargo, pelo critério de merecimento, Soníria atuava como juíza de direito substituta de 2º grau no próprio Tribunal de Justiça do DF.

Ela foi a principal responsável pelo desenvolvimento do programa para Execução Fiscal que venceu o Prêmio Conciliar é Legal, concedido pelo Conselho Nacional da Justiça (CNJ), e o Prêmio da Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite).

Também atuou como juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, de 2014 a 2015, onde se destacou na coordenação do Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais. Em janeiro deste ano, Soníria tomou posse como membro titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF).

Soníria concorreu ao cargo de desembargadora com as juízas Ana Maria Ferreira da Silva e Maria Leonor Leiko Aguena. Os desembargadores do TJDFT tiveram liberdade para votar conforme sua convicção.