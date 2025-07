Motorista se fere ao colidir com ônibus em frente ao CasaPark

Um carro colidiu lateralmente com um ônibus em frente ao shopping CasaPark, no sentido Núcleo Bandeirante, no início da tarde desta terça-feira (8/7). O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros às vítimas.

A condutora do veículo, uma mulher de 45 anos, dirigia um Toyota Yaris branco. Ela foi atendida pelos militares e retirada do carro seguindo o protocolo de trauma. A motorista estava consciente e orientada, apresentava um corte na cabeça e queixava-se de dores na região cervical. Foi transportada ao Hospital de Base (IHBDF).

Nenhum dos ocupantes do ônibus se feriu. Uma das faixas de rolamento foi interditada para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local.