OAB/DF celebra promoção unânime de desembargadora e destaca avanço para a magistratura

A juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção foi escolhida por unanimidade durante sessão do Tribunal Plenoao para o cargo de desembargadora do TJDFT - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal (OAB/DF), se manifestou nesta terça-feira (8/7) sobre a promoção da juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção ao cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). A escolha foi feita por unanimidade durante sessão do Tribunal Pleno.

Em nota ao Correio, o presidente da OAB/DF, Paulo Maurício Siqueira Poli, afirmou que a decisão representa um passo para o fortalecimento da paridade de gênero no sistema de Justiça.

“A decisão cumpre os anseios desta Casa para a promoção da igualdade de gênero e respeita a determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acerca da paridade no Judiciário. Representa avanço inestimável para o sistema de Justiça brasileiro”, destacou o presidente.

A OAB-DF reforçou que a presença de mulheres em posições de liderança e decisão não apenas enriquece a perspectiva jurídica, mas também fortalece a confiança da sociedade na pluralidade e inclusão do Poder Judiciário.

"A casa reitera o apoio a todas as medidas que visem à promoção da igualdade de gênero e se coloca à disposição para continuar colaborando em prol do Poder Judiciário cada vez mais plural, acessível e justo para todos os cidadãos", afirmou a nota da seccional.