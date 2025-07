Operação da PF mira esquema de fabricação de notas falsas no DF

A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em cidades do Ceará e do Paraná durante a Operação Nota Fria, que visa combater a fabricação e a comercialização de moeda falsa. Além das buscas, a Justiça Federal determinou o sequestro de até R$ 500 mil em bens e valores dos investigados.

A Operação, realizada nessa terça-feira (8/7), partiu de uma investigação iniciada a partir da prisão em flagrante de uma pessoa que recebia cédulas falsas por encomenda postal. A apuração da policia rastreou o destino dos valores obtidos com as transações ilícitas, revelando a extensão do esquema.

Agora, as investigações prosseguem com a análise do material apreendido. Os envolvidos poderão responder pelo crime de moeda falsa. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o delito de moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal, pode resultar em pena de reclusão de 3 a 12 anos, além de multa.

Para quem recebe moeda falsa de boa-fé e a coloca em circulação após tomar conhecimento da falsidade, a pena pode ser de detenção de 6 meses a 2 anos, além de multa. Se o agente for funcionário público, a pena pode ser aumentada para 3 a 15 anos de reclusão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Como identificar notas falsas

Marca d'água: ao colocar a nota contra a luz, procure a marca d'água, que deve apresentar nitidamente a imagem do animal e o valor da nota;

Relevo: sinta o relevo na efígie da República e no valor da nota. Notas falsas geralmente não possuem esse relevo;

Fio de segurança: em notas de 10, 20, 50 e 100 reais, o fio de segurança fica visível quando a nota é colocada contra a luz, contendo o valor da nota e a palavra "REAIS";

Imagem latente: ao inclinar a nota, procure o número do valor da nota, que aparece de forma discreta na área da efígie da República;

Registro coincidente: observe se as partes do desenho do verso se completam com as da frente quando a nota é colocada contra a luz;

Elementos fluorescentes: sob luz ultravioleta, elementos da nota podem apresentar cores diferentes, como o número da nota e pequenos fios coloridos; e

Número que muda de cor: nas notas de R$ 10 e R$ 20, o número do valor da nota muda de cor quando a nota é inclinada.