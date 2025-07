Serviços do Programa Na Hora noturno e itinerante começa pelo Lago Norte

A ação "Na Sua Hora", versão noturna e itinerante do programa Na Hora, vai circular por regiões administrativas ainda não contempladas com unidades fixas de atendimento. A proposta é atender especialmente quem tem dificuldade de buscar atendimento durante o dia, funcionando sempre das 18h às 22h, com permanência de dois dias em cada região.

A ação levará diversos serviços, como emissão e atualização de documentos pessoais, atendimentos do Detran-DF, Caesb, Codhab, Procon-DF, entre outros. A ação permite que os cidadãos não precisem se deslocar para diferentes órgãos ou abrir mão dos compromissos diurnos. A carreta deve passar por outras regiões como Lago Sul, Águas Claras, Sudoeste, Noroeste e SIA, conforme cronograma a ser divulgado pela Sejus.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A iniciativa, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), visa ampliar o acesso da população a serviços públicos essenciais. A primeira parada está prevista para os dias 22 e 23 deste mês, no Lago Norte, no Shopping Deck Norte, ao lado do Shopping Iguatemi.

Cidadania sobre rodas

A carreta do Na Hora foi criada em fevereiro de 2022 como uma alternativa itinerante para ampliar o alcance do programa e garantir acesso à cidadania em áreas com menor oferta de serviços públicos, de acordo com a Sejus. Desde então, já percorreu diversas regiões do Distrito Federal e prestou mais de 40 mil atendimentos, promovendo inclusão, dignidade e praticidade para a população.