Polícia Civil imobiliza motorista e deixa criança de 5 anos sozinha no carro

Um homem foi imobilizado por policiais civis na tarde desta quarta-feira (9/7), na 112 Norte, enquanto, dentro do carro dele, estava o filho, de 5 anos, que ficou desamparado durante a abordagem. Assustada, a criança presenciou tudo. A Policia Civil (PCDF) afirma que o motorista havia batido em uma viatura e fugido, até ser interceptado. Testemunhas dizem que ação foi exagerada e que o homem não ofereceu resistência.

Confira o vídeo

Segundo a PCDF, o motorista teria forçado a passagem na via, colidido com a viatura descaracterizada, na altura da 115 Norte, e fugido do local, desobedecendo sinais luminosos e sonoros de parada. Ele foi interceptado na 112 Norte e, de acordo com a corporação, apresentou comportamento não colaborativo, o que motivou o uso de algemas.

Testemunhas que estavam na quadra comercial da 112 Norte relataram que a reação dos policiais foi desproporcional. Um dos comerciantes descreveu a cena como violenta. “Era nítido que ele (o motorista) não oferecia resistência. E se não fossem os comerciantes, eles iam levar o cara para a delegacia e a criança ia ficar sozinha”, disse um comerciante.

Segundo relatos, várias pessoas tentaram explicar aos policiais que a criança estava assustada e desprotegida, mas, mesmo assim, o homem permaneceu imobilizado no chão. Em um dos vídeos, é possível ver um agente com o joelho nas costas do homem, que estava de bruços.

Outra testemunha afirmou ter acompanhado a cena desde o início e disse que um dos policiais chegou a apontar uma arma em direção às pessoas que estavam filmando. "Ficou bastante explícito que se tratava de uma pessoa desequilibrada, que resolveu abusar da atividade profissional", avaliou.

Segundo ela, poderia ter sido uma abordagem simples, mas serviu como trauma para todos que estavam presentes. “Marcou muito a vida dessa criança e desse pai desnecessariamente”, afirmou.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de dano, resistência e evasão do local de acidente de trânsito. O procedimento segue em andamento.