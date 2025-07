"Situação atípica", diz secretário sobre homem agredido na frente do filho

Avelar disse que a Corregedoria da Polícia Civil instaurou inquérito e procedimento disciplinar para apurar todas as circunstâncias do fato - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, classificou como "situação atípica" a atitude de dois policiais civis durante episódio ocorrido na última quarta-feira (9/7), na Asa Norte. Os agentes imobilizaram e agrediram um homem após ele bater em uma viatura da polícia. A ação foi presenciada pelo filho dele, uma criança de 5 anos, que ficou abandonada no local e foi amparada por populares depois que os policiais levaram o pai à delegacia.

“Lamentamos profundamente o ocorrido. Como pai e como gestor da Segurança Pública, entendo o que situações como essa despertam e me solidarizo com todos os envolvidos, especialmente com a família da criança. É importante esclarecer que não foi uma abordagem policial planejada, mas uma situação atípica, iniciada por uma divergência no trânsito", disse Avelar ao Correio.

"A Corregedoria da Polícia Civil instaurou inquérito e procedimento disciplinar para apurar com rigor todas as circunstâncias. A transparência será total, e os vídeos que vieram a público serão fundamentais para esclarecer os fatos. Reafirmo nosso compromisso com a legalidade e com o respeito aos direitos da população do DF”, acrescentou o secretário.

Nesta quinta-feira (10/7), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) anunciou o afastamento das atividades operacionais dos dois policiais envolvidos. Ambos foram realocado para funções administrativas. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) instaurou inquérito policial e procedimento administrativo disciplinar para apurar os fatos sob o aspecto criminal e funcional.