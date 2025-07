Policiais envolvidos em perseguição e abandono de criança são afastados

Os policiais civis envolvidos em agressão de um motorista e abandono de uma criança de 5 anos na última quarta-feira (9/7) foram afastados das atividades operacionais e realocados em funções administrativas. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) instaurou inquérito policial e procedimento administrativo disciplinar para apurar os fatos sob o aspecto criminal e funcional.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O fato ocorreu na 112 Norte na tarde de quarta-feira. Os dois policiais civis imobilizaram um homem após uma batida de carro. O filho do homem, uma criança de apenas 5 anos, ficou desamparado durante a abordagem e presenciou o pai sendo imobilizado. De acordo com a Polícia Civil (PCDF), o motorista havia batido em uma viatura e fugido, até ser interceptado pelos policiais. Testemunhas relataram que ação foi exagerada e que o homem não ofereceu resistência.

Manifestações

A Associação dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal (ACT-DF) chegou a se manifestar prestando solidariedade à família da criança envolvida no episódio. "A indignação passa primeiro pelo fato de tudo ter sido feito na frente da criança. É inimaginável o trauma causado. Segundo, pelo fato de aparentemente nenhum apoio ou acolhimento ter sido ofertado ao infante para minimização do impacto da situação pelos agentes", disse nota divulgada pela associação. "Esse caso deve servir para que tenhamos maior preparo, mediante formação, dos agentes estatais. A criança é prioridade absoluta, não dá para aceitar outras ações como essa. Confiamos em ação enérgica por parte da Corregedoria da Polícia Civil. O Ministério Público do Distrito Federal já se manifestou e o Conselho Tutelar competente em atuar na área da situação já tem ciência do caso", continuou a nota.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) também se manifestou e divulgou nota cobrando ação concreta do governo do Distrito Federal. "A atuação desproporcional, com agressões físicas e intimidação de civis evidencia grave despreparo para lidar com situações envolvendo a população civil. A OAB-DF exige imediata apuração, afastamento e responsabilização dos envolvidos", disse a manifestação. "Serão cobradas medidas urgentes de avaliação dos agentes e capacitação das forças policiais", seguiu a nota, assinada pelo presidente da ordem no DF, Paulo Maurício Siqueira.