Vídeo: PCDF identifica agressor de personal em caso ocorrido em São Paulo

Foi localizado, nesta sexta-feira (11/7), em Vicente Pires, no Distrito Federal, o homem que se envolveu em uma briga de bar na cidade de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. O agressor desferiu golpes com um copo de vidro na cara de um personal trainer que estava defendendo um grupo de mulheres que estava no local.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou o autor em cooperação com a Polícia Civil de São Paulo através de cruzamentos de dados para a confirmação da identidade do suspeito.

O personal sofreu cortes profundos que resultaram em mais de 40 pontos.

Veja o vídeo divulgado pela PCDF: