Última chamada para regularização de imóveis em Vicente Pires e Arniqueira

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (8/7) o terceiro e último chamamento público para a regularização de 86 imóveis residenciais, comerciais e mistos em Vicente Pires e Arniqueira. Os ocupantes podem dar entrada na indicação do terreno e apresentar suas propostas de compra ou concessão à Terracap.

Leia também: Terracap realiza plantão de regularização para atender moradores do Jóquei

É a terceira vez que os imóveis são contemplados em um edital. Conforme a resolução 269 da Terracap, um mesmo imóvel pode ser incluído em até três editais, mas com uma redução gradual dos descontos e benefícios oferecidos. Caso o ocupante não adquira o imóvel após esses três editais, a Terracap considerará que houve renúncia ao direito de compra por meio da venda direta, e o imóvel poderá ser incluído em uma licitação pública.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O primeiro edital concedia os maiores benefícios, como 25% de desconto para pagamento à vista e abatimentos na infraestrutura e valorização do imóvel. O segundo manteve apenas os descontos na infraestrutura e valorização. Já este terceiro chamamento apresenta o imóvel pelo valor de mercado, sem quaisquer descontos adicionais.

O edital 5/2025 contempla 41 imóveis comerciais e mistos no Setor Habitacional Vicente Pires. Os interessados têm até o dia 5 de setembro para apresentar a proposta de compra ou concessão à Terracap. Os valores dos terrenos começam em R$ 249 mil para áreas de 173,07 m².

Os editais 6/2025 e 7/2025 referem-se a lotes localizados no Setor Habitacional Arniqueira. O primeiro inclui 15 imóveis de uso exclusivamente residencial, com prazo de entrega das propostas até 6 de agosto. Os valores de venda variam entre R$ 206 mil (para 300 m²) e R$ 873 mil (para 1.400 m²). Já os 30 ocupantes de imóveis comerciais e mistos relacionados no edital 7/2025 têm até o dia 5 de setembro para apresentar suas propostas. Nessa categoria, os preços partem de R$ 144 mil para terrenos de 183,68 m².

Uma das vantagens oferecidas pela Terracap é a possibilidade de financiamento direto, eliminando a necessidade de intermediação bancária. Para pessoas físicas, o prazo de pagamento pode se estender por até 360 meses. No caso de pessoas jurídicas, o parcelamento é de até 240 meses para empresas e Sociedades de Propósito Específico (SPEs), e de até 36 meses para associações e cooperativas.

Propostas



A Terracap oferece duas maneiras para os ocupantes apresentarem a proposta de compra/concessão e a documentação exigida. O usuário pode formalizar a proposta presencialmente, comparecendo ao edifício-sede da Terracap, localizado no Bloco F, Setor de Áreas Municipais (SAM), atrás do anexo do Palácio do Buriti. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Para quem preferir o on-line, todo o processo pode ser feito de forma remota, pelo site da Terracap ou pelo aplicativo da agência, disponível para dispositivos Android e iOS.

Acesse o site ou aplicativo da Terracap e localize o menu "Serviços" Clique em "Regularização - Venda Direta" Ao abrir "Terracap - Serviços online", faça login com seus dados Na página inicial, clique em "Regularize Venda Direta" Selecione "Passo 1 – Seleção de Imóvel" Após o cadastro, um novo passo será inserido: "Passo 2 – Criar proposta" Nesta etapa, você deverá confirmar as informações e realizar o upload dos documentos necessários Envie os documentos para finalizar o processo