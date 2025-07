Estabelecimento usava vísceras animais para fazer carne de hambúrguer no DF

A mistura de vísceras com carnes é proibida por lei - (crédito: Seagri-DF)

Cerca de 865 quilos de carnes de vísceras processadas ilegalmente foram apreendidas pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF) em um estabelecimento do Distrito Federal. Segundo a secretaria, o local tinha condições sanitárias precárias e ação foi conduzida a partir de uma denúncia anônima. A ação foi conduzida a partir de uma denúncia anônima registrada nos canais oficiais da Ouvidoria do GDF.

O local operava sem autorização sanitária e vendia carne moída e hambúrgueres misturados a vísceras, prática proibida por lei. Além da apreensão dos produtos de origem animal considerados impróprios para o consumo, o responsável pelo estabelecimento foi multado.

"O combate à produção clandestina é uma prioridade do Governo do Distrito Federal, pois protege duplamente: a saúde pública da população do DF e os produtores que operam dentro da legalidade", afirmou o secretário de Agricultura, Rafael Bueno.

A subsecretária de Defesa Agropecuária, Danielle Kalkmann, também reforçou a importância da ação, alertando sobre os perigos de se consumir produtos agropecuários que não passaram por inspeção. “Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os anos, pelo menos 600 milhões de pessoas ficam doentes e 420 mil morrem após ingerirem comida contaminada no mundo", afirmou. "Por isso, o consumidor deve ficar atento e evitar consumir alimentos sem origem e sem o selo de inspeção distrital ou federal”, acrescentou.

