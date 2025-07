"Piratas dos shoppings" que furtaram joalheria em Salvador são presos no DF

Dois integrantes da quadrilha “Piratas dos shoppings”, especializada no furto de joalherias, foram presos pela Polícia Civil em razão de um mandado de prisão expedido pela Delegacia de Salvador (Deic). Ítalo Henrique e Samuel Augusto Mendes são acusados de invadir uma joalheria no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, e levar quase R$ 300 mil em pedras preciosas.

Os dois são membros do bando mostrado pelo Correio na série especial: “Rota dourada do crime”, publicada em junho. Segundo investigações da Delegacia de Salvador, os dois entraram na loja em 23 de fevereiro. Um dia antes, Samuel foi ao shopping durante a noite e invadiu outra loja, que estava em reforma.

Durante a madrugada, o criminoso abriu um buraco no teto e acessou os dutos de ar-condicionado, onde aguardou o shopping fechar. Por volta da 1h20, Samuel foi à joalheria e fez outro buraco no teto. Com um pé de cabra, ele arrombou o cofre da loja e furtou as joias. Depois, fugiu pelo mesmo trajeto, deixando o shopping no começo da tarde, em uma moto de aplicativo. A polícia descobriu que a corrida foi negociada por Ítalo Henrique, o qual, inclusive, foi responsável pelo assessoramento do comparsa em todas as etapas do crime, alertando-o sobre a movimentação de seguranças e clientes no local.

Nesta quinta-feira, agentes da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) prenderam os dois.