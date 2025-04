Secretaria de Agricultura apreende duas toneladas de carne

Uma operação realizada pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) apreendeu aproximadamente duas toneladas de produtos de origem animal, na última quinta-feira (24/4), em um estabelecimento no Riacho Fundo, que produzia espetinhos de carne de forma clandestina, sem qualquer registro nos órgãos de inspeção sanitária.

Foram constatadas diversas irregularidades durante a fiscalização, como o processamento da carne em condições insalubres, armazenamento inadequado dos alimentos e ausência de controle de temperatura, fatores que representam sérios riscos à saúde pública.

A operação foi motivada por uma denúncia anônima registrada na Ouvidoria do Governo do Distrito Federal. A Seagri-DF reforça a importância da denúncia de atividades clandestinas e lembra que qualquer cidadão pode colaborar com a fiscalização sanitária. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelo telefone 162, ou pelo site da Ouvidoria.

Apos a constatação das irregularidades, o estabelecimento foi interditado e os produtos, tanto os prontos para o consumo quanto as matérias-primas, foram apreendidos e encaminhados para descarte controlado, segundo a diretora de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal (Dipova), Mônica Câmara. Além disso, foi instaurado um processo administrativo e os responsáveis poderão ser penalizados conforme a legislação vigente.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho