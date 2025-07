Fim de semana frio no DF com baixa umidade acende alerta do Inmet

A previsão do tempo para o Distrito Federal segue sem grandes mudanças para os próximos dias: frio durante as manhãs e noites, com tarde mais amenas e baixa umidade relativa do ar. Neste sábado (12/7), os termômetros marcaram mínima de 13 °C e pode chegar a máxima de 23 °C, com sensação térmica de aproximadamente 11 °C. A umidade pode variar entre 90% e 35%.

Para domingo (13/7), o cenário se repete, com temperaturas semelhantes e possibilidade de muitas nuvens no céu. A partir de segunda-feira (14/7), as mínimas caem para 12 °C e as máximas oscilam entre 24 °C e 25 °C até quarta-feira (16/7). A umidade também deve cair gradualmente, chegando a 30% nos piores momentos do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para perigo potencial devido à baixa umidade relativa do ar, que poderá atingir níveis entre 30% e 20%. A condição representa risco baixo de incêndios florestais e problemas à saúde, mas exige atenção com hidratação e exposição prolongada ao sol.