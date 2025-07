Filhotes de capivara que sobreviveram a atropelamento no Lago Sul seguem em tratamento

Os dois filhotes de capivara que sobreviveram ao atropelamento de 14 animais na manhã de quinta-feira (10/7) seguem em tratamento no Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do Distrito Federal (Hfaus).

De acordo com o coordenador do Hfaus, o biólogo Thiago Marques, as duas capivaras chegaram em estado grave, uma delas com sintomas de traumatismo cranioencefálico, desidratação e baixa temperatura. “A gente está em ponto de atendimento, e ela está com medicação para dor, medicação para as lesões e passou por exame de ultrassom. A gente ainda está tentando estabilizar o quadro dela”, explicou.

Segundo o biólogo, após o tratamento dos animais, caso recebam alta, serão encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), vinculado ao Ibama, onde passarão por uma nova avaliação, de suas condições de adaptação. "No caso delas, que são animais gregários (que vivem em grupos ou bandos) também será avaliado se estão em condições de viver em grupo”, enumera. “Caso esses animais não tenham condições de sobreviver na natureza, o Ibama os encaminha", acrescentou.

*Com informações da Agência Brasília