GDF inaugura módulos escolares para ampliar oferta de vagas em Samambaia

O Governo do Distrito Federal inaugurou, na manhã deste sábado (12/7), dois novos módulos escolares na Escola Classe 624 de Samambaia norte. Cada estrutura conta com seis salas de aula e banheiros, ampliando a capacidade de atendimento da unidade e possibilitando a abertura de novas vagas. O investimento foi de aproximadamente R$ 2 milhões.

A governadora em exercício do DF, Celina Leão (Progressistas) participou da inauguração e destacou a importância da obra para a comunidade local. “Foram mais de R$ 100 milhões aplicados em módulos escolares em todo o DF. Essa era uma demanda antiga da população. Aqui, por exemplo, não havia educação infantil. Com a ampliação da escola, dobramos a capacidade e conseguimos incluir essa etapa de ensino. Os módulos escolares são uma alternativa rápida, eficiente e muito mais econômica do que as construções tradicionais. Em no máximo quatro meses, a estrutura está pronta, o que tem nos ajudado a acompanhar o crescimento da demanda”, afirmou.

Segundo a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, a ampliação pode gerar cerca de 400 novas vagas, caso haja necessidade. “Temos optado por essa solução em escolas que contam com terrenos amplos e alta demanda. No caso da EC 624, muitas turmas são reduzidas por conta da política de inclusão, algo que defendemos firmemente. Quando uma criança com deficiência entra na escola, é preciso reduzir o número de alunos por sala para garantir um atendimento de qualidade para todos. Esses espaços vêm agregar valor à educação e ajudam a evitar a superlotação das salas”, explicou.

A secretária também adiantou que outras escolas do DF devem receber estruturas semelhantes. “Estamos construindo diversos módulos em regiões administrativas com grande demanda. Essa é uma alternativa que tem se mostrado eficaz”, disse.

Além de Celina Leão e Hélvia Paranaguá, participaram da cerimônia de inauguração a secretária da Mulher, Giselle Ferreira; o secretário do Entorno, Cristian Viana; e o secretário de Relações Internacionais, Paco Britto.

Módulos foram inaugurados em Samambaia (foto: Mariana Saraiva/CB/DA Press)