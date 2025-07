Tiroteio em Luziânia (GO) deixa dois mortos e cinco feridos

Ao menos sete pessoas foram baleadas durante um tiroteio que interrompeu um evento no Parque de Exposições de Luziânia na noite deste domingo (13/7). O incidente ocorreu durante o "Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixados". Veja:

Informações preliminares dão conta de que dois baleados morreram e cinco seguem hospitalizados em estado grave. Uma das vítimas chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMGO) no local.

O homem foi atingido por três disparos: um na cabeça, um na boca e outro que causou a fratura do fêmur. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele estava consciente e foi rapidamente encaminhado à UPA de Luziânia. O estado de saúde dele não foi divulgado. As causas do tiroteio e a identidade dos responsáveis estão sendo investigadas.

