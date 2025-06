Trem de Luziânia a Brasília pode sair do papel ainda neste ano

A proposta prevê um trajeto de aproximadamente 58 quilômetros, com ponto de partida no Jardim Ingá, em Luziânia, e destino final na Rodoferroviária de Brasília - (crédito: Material cedido ao Correio )

O projeto de transporte ferroviário ligando Luziânia (GO) a Brasília (DF) deu mais um passo importante. Nesta segunda-feira (30/6), uma reunião no Ministério dos Transportes, articulada pelo secretário do Entorno do Distrito Federal, Pábio Mossoró, representando o Governo de Goiás, definiu as datas das audiências públicas, previstas para o fim de agosto.

A proposta prevê um trajeto de aproximadamente 58 quilômetros, com ponto de partida no Jardim Ingá, em Luziânia, e destino final na Rodoferroviária de Brasília. Ao longo do percurso, estão previstas seis paradas, incluindo uma em Valparaíso. A estimativa é de que o tempo total de viagem seja de cerca de uma hora, com tarifa acessível.

Participaram do encontro o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Cezar Ribeiro; o secretário extraordinário do Entorno do DF, Cristian Viana; e o subsecretário de Operações da Secretaria de Mobilidade do DF, Márcio Antônio de Jesus, que representou o secretário Zeno Gonçalves.

Durante a reunião, foi definida a elaboração de um plano técnico de trabalho conjunto entre o Governo de Goiás, o Governo do Distrito Federal e a Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário. O objetivo é revisar os estudos contratados pela Infra S.A., identificar possíveis ajustes e organizar, de forma integrada, as etapas que antecedem a implantação do projeto.

Também ficou acordada a realização de uma visita técnica ao longo da ferrovia, atualmente utilizada exclusivamente para transporte de cargas. A inspeção deverá avaliar as condições da via e apontar os pontos que exigem adequações para viabilizar o transporte de passageiros.

De acordo com o Ministério dos Transportes, este será o primeiro dos seis projetos.