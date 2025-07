Arapoanga e Park Way ficam sem energia elétrica nesta terça-feira (15/7)

Regiões do Arapoanga, em Planaltina, e do Park Way ficarão sem energia elétrica em parte desta terça-feira (15/7), devido a interrupção programada pela Neoenergia para realização de trabalhos nos bairros.

A suspensão está programada para ocorrer das 10h às 16h nas quadras 2, 3, 4, 7, 9 do Arapoanga, no Núcleo Rural Rajadinha, KM 15, Quadra 2, Conjunto B e no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, DF-250, KM 85, Chácara 8, em Planaltina.

O Park Way, por sua vez, terá interrupção do fornecimento de energia, também das 10h às 16h, nas quadras 2 e 27.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções no fornecimento de energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

