Doze aves silvestres são resgatadas em cativeiro no Itapoã

Doze aves silvestres da fauna brasileira foram resgatadas após terem sido mantidas em cativeiro em uma residência no Itapoã.

A apreensão foi feita na tarde desta segunda-feria (14/7), por policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) no Condomínio Del Lago 2, após uma denúncia. No local, a moradora, uma mulher de 22 anos, acompanhou a inspeção e informou que as aves pertenciam a seu marido, que não estava presente no momento da abordagem.

Foram encontrados 11 baianos (Sporophila nigricollis) e 1 coleirinho (Sporophila caerulescens), todos mantidos em cativeiro sem autorização legal. Os animais não apresentavam sinais de maus-tratos e não estão em risco de extinção, porém conforme o Artigo 29, inciso III, da Lei 9.605/1998, a manutenção de espécies silvestres sem licença configura crime ambiental.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no local, e a autora assinou um termo de compromisso se comprometendo a comparecer à Justiça quando convocada. As aves e gaiolas serão encaminhadas ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas/Ibama), onde passarão por avaliação.