Defensoria lança guia com 50 respostas para dúvidas sobre direito penal

Foi lançado nessa segunda-feira (14/7), pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), a quarta edição da série Você não sabe? A Defensoria te ensina. O material traz 50 respostas sobre situações vivenciadas pela instituição no campo do direito penal para a população.



O conteúdo mostra como o desconhecimento da lei pode ser prejudicial. São dúvidas que surgem nas famílias, em grupos de WhatsApp e nas ruas e que, muitas vezes, chegam à Defensoria Pública já com a situação na Justiça.

A série é produzida pela DPDF em suas diversas áreas de atuação e tem como intuito conscientizar a população sobre o perigo da desinformação e comportamentos equivocados, além do efeito que isso gera no trato diário do Sistema de Justiça.

