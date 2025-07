Polícia Militar captura carretas com mais de R$ 1 milhão em produtos

Relógios, fones de ouvido, máquinas de barbearia, brinquedos sexuais e roupas. Estas foram algumas das cargas que a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), encontraram ao abordar, na DF 100, dois caminhões carregados com grande quantidade de mercadorias, em sua maioria sem documentação fiscal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

As cargas somam aproximadamente 40 toneladas, com uma estimativa de sonegação fiscal na ordem de mais de R$ 1 milhão.

Segundo os agentes da Receita Federal, que também estavam presentes, cada produto será separado por categoria e contabilizado, para ter uma precisão nos dados. A suspeita é de que as carretas vieram de Pernambuco, com destino a Goiânia (GO).

*Estagiário soba supervisão de Patrick Selvatti