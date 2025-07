Colisão frontal deixa uma pessoa ferida no Parque da Cidade

Uma pessoa ficou ferida no acidente - (crédito: Foto: Minervino Junior)

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou uma pessoa ferida na tarde desta terça-feira (15/7), por volta das 14h, no Parque da Cidade. O acidente envolveu um Nissan March preto e uma caminhonete Nissan Frontier branca.

O condutor da caminhonete, José Antônio Ribeiro, de 70 anos, sofreu arranhões no nariz e relatou dores no tórax, mas recusou atendimento médico. Ainda abalado, ele contou que o acidente ocorreu após o outro motorista tentar desviar de um motociclista. “O condutor do outro carro tentou desviar de um motoqueiro, invadiu a minha faixa e acabou colidindo de frente comigo”, relatou.

Veja fotos:





José estava indo para o trabalho na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), quando o fatalidade ocorreu. O outro motorista de 22 anos, apresentava suspeita de fratura de pelve e fêmur direito, sinais vitais instáveis e estava desorientado, foi socorrido e levado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

Duas faixas precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência. Agentes do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) organizaram o tráfego na região.