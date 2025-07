Letícia Sabatella e Paulo Braga levam 'Voz e Piano' para Teatro Sarah

A atriz e cantora Letícia Sabatella e o pianista Paulo Braga levaram uma experiência de muita música e emoção ao Teatro Sarah nesta terça-feira (15/7). A dupla apresentou o espetáculo Voz e Piano para pacientes e equipe do Hospital Sarah Kubitschek e arrancou aplausos calorosos da plateia.

As apresentações são parte do programa Arte e Reabilitação, que leva apresentações culturais para dentro da unidade hospitalar. Para o Hospital Sarah, a iniciativa reconhece a importância da cultura e do lazer para o processo de reabilitação dos assistidos.

“É muito especial, eu sempre gosto, de fazer show aqui no Sarah, porque a gente vê aquilo que pareceria impossível acontecer”, conta a atriz, que se apresentou no local pela segunda vez. “Eu não faço arte para outra coisa que não seja para eu poder me enxergar e ajudar a que as pessoas também se espelhem, para a gente poder ter uma sociedade mais saudável mental, emocional, física e socialmente.

“Hoje ninguém toma remédio para dor, porque já liberou tantas endorfinas boas no cérebro que ninguém vai precisar de remédio”, afirmou a presidente da Rede Sarah, Dra. Lúcia Willadino. Para a médica, a cultura é essencial para um tratamento humanizado.

Em show que homenageia grandes cantoras como Cássia Eller, Elza Soares, Rita Lee e Marília Mendonça, a dupla agitou o público, que cantou junto sucessos da música nacional. Sabatella trouxe ainda versões de cantoras internacionais, como Violeta Parra, Cesária Évora e Amy Winehouse.