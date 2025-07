Levantamento atualizado mostra que DF tem 41 mil armas nas mãos de CACs

Um total de 41.624 armas estão nas mãos de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) no Distrito Federal. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (15/7) pela Polícia Federal (PF), que assumiu a fiscalização dos CACs no último 1º de julho. O painel divulgado mostra ainda que há um total de 29.838 certificados de registro.

As informações têm origem na base de dados fornecida pelo Exército Brasileiro, que era responsável pela fiscalização até 30 de junho. A PF assumiu a gestão dos processos com a promessa de mais rigor e transparência no controle.

A diferença entre a quantidade de certificados e a quantidade de armas se dá porque é possível que um cidadão tenha mais de uma arma registrada em um mesmo certificado. Do total de armas nas mãos de CACs, 18.621 delas são de uso permitido e 23.003 são de uso restrito.

Anteriormente, os armamentos de uso restrito eram somente para forças armadas e forças de segurança, mas o Decreto 11.615/2023 definiu que armas de uso restrito são para utilização das forças de segurança e CACs. Entre elas, armas automáticas e fuzis. Dos certificados registrados, em 463 certificados, o usuário consta como caçador, em 936, como colecionador e em 29.658, o registro está como atirador desportivo.