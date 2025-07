Restrição de horário em distribuidoras reduz homicídios no DF em 23% - (crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press)

A restrição do horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas no Distrito Federal apresenta resultados expressivos na segurança pública. Entre o primeiro e o segundo trimestres de 2025, o número de homicídios consumados caiu de 64 para 49 — uma redução de 23%, segundo dados divulgados pela Subsecretaria de Gestão da Informação (SGI), da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF).

O impacto da medida ficou ainda mais evidente no mês de junho, quando foram registrados apenas nove homicídios em todo o DF, o menor número da série histórica desde 1977. Em comparação com o mesmo mês de 2024, quando ocorreram 15 assassinatos, a queda foi de 40%.

A portaria que estabelece o novo horário de funcionamento foi publicada em 31 de março pela SSP-DF e pela Secretaria de Governo (Segov). Desde então, distribuidoras de bebidas só podem operar entre 6h e 0h. A norma tem caráter preventivo e foi motivada por estudos que apontavam o aumento da violência em bares e distribuidoras, especialmente nas madrugadas.

As estatísticas confirmam a eficácia da medida: os crimes registrados especificamente nesses estabelecimentos também diminuíram. No primeiro trimestre de 2025, foram contabilizados 19 homicídios tentados ou consumados em distribuidoras. No segundo trimestre, esse número caiu para 14, uma redução de 26%.

A queda foi ainda mais significativa durante a madrugada. Após a entrada em vigor da norma, os homicídios entre 0h e 6h recuaram 66%. Apesar disso, ainda foram registrados quatro assassinatos nesse intervalo de tempo, em locais que operavam fora do horário permitido. Todos os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e os responsáveis pelos estabelecimentos foram intimados a prestar depoimento.

Além da redução nos homicídios relacionados a bares e distribuidoras, o monitoramento da SSP-DF também indica queda nos casos de mortes decorrentes de conflitos interpessoais em todo o território do Distrito Federal. O levantamento reforça a importância de políticas públicas focadas na prevenção da violência e no controle de ambientes de maior vulnerabilidade social.