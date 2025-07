Ação leva serviço de identificação civil ao Recanto das Emas

Com o objetivo de garantir o acesso à documentação para o público carente, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do Instituto de Identificação, promove, nesta quinta-feira (17/7), das 7h às 12h, uma ação de identificação civil no Recanto das Emas. A iniciativa será realizada na sede da ONG Rede Solidária Juntos Faremos Mais, que atende mais de 300 pessoas da região.

A ação contará com cinco papiloscopistas policiais e quatro estações de atendimento montadas no auditório da instituição. A expectativa é atender ao menos 60 pessoas, entre crianças e adultos carentes que ainda não possuem registro civil.

O atendimento da Polícia Civil ocorrerá na sede da ONG Rede Solidária Juntos Faremos Mais, localizada na Q. 304, lote 10, Avenida Recanto das Emas, ao lado do Vivendas.