Bancada do DF reage às medidas impostas a Bolsonaro

Após Jair Bolsonaro (PL) ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), parlamentares do Distrito Federal, aliados e opositores do ex-presidente, manifestaram-se sobre a decisão que impôs medidas cautelares contra Bolsonaro. Veja algumas das reações:

"Hoje tivemos mais uma operação contra o presidente Jair Bolsonaro, autorizada por Alexandre de Moraes, a pedido do PT, que esperou o recesso do Congresso Nacional para agirem de forma arbitrária. Sendo líder, invoco a todos da oposição: precisamos agir. Estamos vivendo um momento grave. É hora de dar um basta."

Izalci Lucas (PL), senador

Para o deputado Alberto Fraga (foto), Lula (PT) será incapaz de governar se partidos da base decidirem desembarcar do governo (foto: Kayo Magalhaes/Câmara)

"O Brasil está com você, capitão! Não nos renderemos diante das injustiças. Força, coragem e verdade prevalecerão."

Alberto Fraga (PL), deputado federal

09/07/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. CB Poder, Celina Leão. Na bancada Denise Rothenburg e Mariana Niederauer (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem-presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes transportem para o meio dos mares" — Salmos 46:1-2. Sou amiga pessoal (do Bolsonaro). (Momento de) muito sofrimento. O que posso fazer, neste momento, é estar com Michele (esposa do ex-presidente)."

Celina Leão (PP), vice-governadora do DF

Manifestação em frente a Camara Legislativa do DF. Na Foto Thiago Manzoni, Deputado Distrital (foto: Luis Nova/CB/D.A Press)

"O país todo enxerga a perseguição e sabe que o regime quer Bolsonaro preso. O mundo livre está com os olhos voltados para o Brasil. Bolsonaro nunca estará sozinho. Estamos juntos, presidente!"

Thiago Manzoni (PL), deputado distrital

Deputado Joaquim Roriz Neto (foto: Hugo Batista/Divulgação)

"Se é para agir, que seja com base na Justiça e na verdade, não em motivação política. É inadmissível normalizar o uso da Polícia Federal como instrumento de controle. Democracia não é silêncio, é equilíbrio e respeito à Constituição.

Joaquim Roriz Neto (PL), deputado distrital

28/02/2025. Guilherme Felix CB/DA Press. A deputada Érika Kokay (PT/DF), membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, é a entrevistada do CB.Poder. Na bancada: Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza. (foto: Guilherme Felix CB/DA Press)

"Toc, toc, toc. O inelegível começou a sexta-feira com a PF batendo em sua porta para cumprir mandado de busca e apreensão."

Erika Kokay (PT), deputada federal

10/10/2022. Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. CB Poder recebe o Deputado Federal Eleito Reginaldo Veras. Na banca Ana Maria Campos. (foto: Ed Alves/CB)

"A imposição da tornozeleira eletrônica ao ex-presidente Jair Bolsonaro é uma medida cautelar prevista na legislação. Não se trata de uma punição, mas de um instrumento para garantir a regularidade das investigações em curso, diante da gravidade dos fatos apurados."

Reginaldo Veras (PV), deputado federal

26/03/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Deputado Federal Chico Vigilante é o entrevistado do CB.Poder. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

"A decisão do STF é um marco na luta contra o autoritarismo! A tornozeleira em Bolsonaro não é só um dispositivo, mas um símbolo de que os privilégios de castas acabaram. O ex-presidente, acusado de golpismo e obstrução de Justiça, agora terá de responder por seus crimes."

Chico Vigilante (PT), deputado distrital

24/06/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. CB Poder,deputado Fábio Felix. Na bancada Carlos Alexandre e Ronayre Nunes (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

"As investigações comprovam que Bolsonaro participou ativamente de conspiração contra a soberania nacional, "não só incitando, mas auxiliando" ataque internacional contra o Brasil. A casa caiu!"

Fábio Félix (PSol), deputado distrital

19/06/2024 Crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press. Votação do votação do PPCUB na Camara Legislativa do DF. Dep Gabriel Magno (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)

"O famoso 'toc toc toc' da Polícia Federal bateu na casa de Bolsonaro. E ainda veio com um brinde: tornozeleira eletrônica. Chegou a hora do ex-presidente golpista e inelegível pagar por todos os crimes que cometeu contra o povo brasileiro!"

Gabriel Magno (PT), deputado distrital

400 mil atendimentos

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) registrou mais de 400 mil atendimentos presenciais e virtuais no primeiro semestre de 2025. De janeiro a junho deste ano, foram contabilizadas 401.404 assistências jurídicas e psicossociais pela instituição. Entre os setores que mais registraram atendimentos está a Central de Relacionamento com os Cidadãos da DPDF (CRC/DPDF), que contabilizou 44,3 mil.

Arruda (foto: Arquivo pessoal)

Jornada concluída

O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda concluiu, após 29 dias e 780 quilômetros a pé entre a França e a Espanha, o Caminho de Santiago de Compostela. À coluna, Arruda comemorou o feito. "Percorri as trilhas nas montanhas, pegando sol e chuva, mas com muita oração. Acho que, para quem tem 71 anos, dei conta do recado", brincou. Ele chega ao DF hoje.

Novo viaduto

O GDF abriu licitação para a construção do segundo viaduto no Setor Noroeste. O documento foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial (DODF). O equipamento viário está orçado em R$ 49,1 milhões, com prazo de execução de um ano. O pregão eletrônico está previsto para 10 de setembro, às 10h.

Fortalecimento da governança pública

Em parceria com a Advocacia-Geral da União (AGU), o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) promoverá, em 28 de agosto, o I Fórum de Direito Público e Boas Práticas Administrativas. O evento, que ocorrerá no Plenário da corte, vai reunir autoridades públicas, advogados e professores especialistas para debater caminhos inovadores e institucionais voltados ao fortalecimento da governança pública e da segurança jurídica.